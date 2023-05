Od soboty 20 maja trwają zawody Brasil Ultra Tri na dystansie 10-krotnego Ironmana (składają się na nie dystanse: 38 km do przepłynięcia, 1800 km do przejechania rowerem i 422 km do przebiegnięcia). Jednym z uczestników jest Robert Karaś, dla którego tego typu sportowe wyzwania to nie pierwszyzna. To stawia go w roli jednego z faworytów do wygrania całego konkursu. Pojawiły się jednak dość nieoczekiwane kłopoty.