Agnieszka Radwańska w ogniu krytyki. Nie zostawili na niej suchej nitki

Agnieszka Radwańska zaatakowana w sieci przed hejterów. Wszystko przez jeden wpis

Zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w licytacji na rzecz WOŚP! W ramach wsparcia tej inicjatywy, wystawiam na licytację prywatny trening lub sparing ze mną, jak kto woli

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje, nie wszystkim fanom Agnieszka Radwańskiej spodobała się ta inicjatywa. Pod wpisem byłej tenisistki aż zawrzało. "Odbiło Ci Radwańska! Z ostatniego roku Owsiak jeszcze nic nikomu nie przekazał! Sam rocznie przekazuje spore sumy na pomoc na "siepomaga" lub bezpośrednio. Więc nie zasilam pasożytów i 100 proc. trafia do potrzebującego! Oczywiście Twoje pieniądze Twój wybór", "Owsik to stary komuch. Myślałem, że jesteś Polką", "Złodzieja nie finansuję", "Nigdy nie dam owsikoki żadnych pieniędzy. Oszust żyje z tego co dzieci zbiorą" - krytykowali "kibice".