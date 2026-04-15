Agnieszka Radwańska spotkała się z gwiazdami. Miały jeden cel

Radwańska, choć nie gra już zawodowo w tenisa, wciąż obraca się w tenisowym świecie. Jej mąż, Dawid Celt, jest kapitanem kobiecej reprezentacji Polski, a ona sama wspomaga Magdę Linette jako doradczyni. Na tym etapie wiadomo jednak, że zawodniczka będzie poświęcać więcej czasu niż kiedyś na pozasportowe aktywności.

Agnieszka Radwańska na niezwykłym spotkaniu

Ostatnie lata są dla Agnieszki Radwańskiej czasem na rozwój nie tylko w tenisie, ale przede wszystkim poza nim. Była zawodniczka wciąż doceniania jest za swoje przeszłe sukcesy, jak choćby ostatnio za dojście do ćwierćfinału BJK Cup i trudno się dziwić - Radwańska wyrobiła sobie w Polsce i nie tylko znakomitą markę.

Teraz z tego korzysta. Ostatnio stała się ambasadorką znanej marki zegarków. Przygotowano nie tylko dla niej z tej okazji zaskakujące spotkanie. Pokazała w mediach społecznościowych, kto jej towarzyszył.

Agnieszka Radwańska u boku medalistki olimpijskiej

Na zdjęciu z eventu Radwańska pokazała się z bardzo ciekawymi osobistościami. Towarzyszyli jej m.in. meksykański aktor Erik Hayser, francuski aktor i reżyser Hugo Becker, austriacki paralimpijczyk startujący w tenisie na wózkach Nico Langmann oraz brązowa medalistka olimpijska w skoku o tyczce z Paryża, Kanadyjka Alysha Newman.

Wszyscy pięcioro zrobili sobie wspólne zdjęcie i wstawili je do mediów społecznościowych. Widać było, że choć z różnych światów, to potrafili się dobrze bawić, reklamując przy okazji znaną markę.

Agnieszka Radwańska na spotkaniu z gwiazdami

Agnieszka Radwańska

Agnieszka Radwańska, Dawid Celt

