Agnieszka Radwańska "przyłapana" na korcie. I to nie z byle kim

To właśnie Agnieszka Radwańska została pierwszą w historii polską tenisistką, która na korcie zarobiła ponad 1 mln dolarów amerykańskich. W przeciągu całej swojej kariery zainkasowała bowiem łącznie aż 27 683 807 dolarów amerykańskich , nie wliczając w to kontraktów i innych umów sponsorskich.

Po zakończeniu kariery jedna z najwybitniejszych polskich tenisistek nie miała zamiaru całkowicie rezygnować ze sportu. Od czasu do czasu krakowianka bierze bowiem udział w słynnych turniejach legend, a w grudniu 2024 roku dołączyła do teamu Magdy Linette jako jej druga trenerka. "Isia" towarzyszy poznaniance podczas ważnych turniejów, jednak przed Świętami Wielkanocnymi wróciła do Polski.