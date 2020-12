Była polska tenisistka okres przedświąteczny spędza z najbliższymi w polskich górach. Agnieszka Radwańska zabrała swojego syna na Kasprowy Wierch, aby pokazać mu widoki z bliska.

Nie tylko Anna Lewandowska z córkami spędza okres przedświąteczny na Podhalu. Agnieszka Radwańska również postawiła na polskie góry i zabrała swojego synka w Tatry.

Była polska tenisistka w ramach odpoczynku od codzienności postanowiła pokazać bliżej dziecku góry, wyjeżdżając na Kasprowy Wierch.

"Zobacz synek, jakie mamy piękne góry" - napisała 31-latka w mediach społecznościowych.

Mama i syn pozowali na tle panoramy ośnieżonych tatrzańskich szczytów. Pod fotografią natychmiast pojawiło się mnóstwo pełnych zachwytu komentarzy.

