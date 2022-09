Agnieszka Radwańska padła ofiarą złodziejki. "Wyniosła nam pół domu"

Bez wątpienia Agnieszka i Urszula Radwańskie przyczyniły się do rozwoju tenisa w Polsce. Obie panie przez lata reprezentowały nasz kraj na światowych kortach i odnosiły sukcesy. Zdobywanie coraz to nowszych trofeów sprawiało, że siostry Radwańskie szybko zyskały popularność, a co za tym idzie, stały się obiektem zainteresowania wielu Polaków. Szybko przekonały się jednak, jak wysoka jest cena sławy.