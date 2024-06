Agnieszka Chylińska mocno zaskoczyła. W takim stroju wyszła na scenę

Miłość do futbolu zaszczepił w niej ojciec, niegdyś dziennikarz sportowy, który często zabierał ją na mecze. " Jestem kibicem. Kocham piłkę i zawsze byłam jej fanką ze względu na mojego tatę, emerytowanego już dziennikarza sportowego. Jeździliśmy razem na mecze i wróciłam do tego po latach z wielką radością. (...) K iedy jestem na meczach Ekstraklasy, kamery mnie wyłapują. Ale chodzę też na pierwszą ligę i okręgówkę. Gdziekolwiek jadę, moje drugie pytanie brzmi: 'Panie, gdzie tutaj w okolicy jest jakiś mecz?'. Taka jest moja wolność" - wyznała przed laty Chylińska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Agnieszka Chylińska na scenie w koszulce Jędrzeja Grobelnego z Warty Poznań

Jędrzej Grobelny pierwsze kroki w futbolu stawiał w barwach Warty Poznań. W roku 2017 trafił do Pogoni Szczecin i to właśnie w tym zespołem podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W 2020 roku 22-letni bramkarz trafił na wypożyczenie do Miedzi Legnica. W klubie tym nie zagrzał jednak zbyt długo. Zaledwie rok później Grobelny powrócił do drużyny, w której zaczynał swoją przygodę z piłką, a więc do Warty Poznań.