Agnieszka Chylińska mocno zaskoczyła. Mało kto wie to o artystce
Agnieszka Chylińska należy do tego grona artystów, którzy raczej rzadko chwalą się ze światem nowinkami ze swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu gwiazda polskiej estrady uchyliła jednak rąbka tajemnicy na temat swoich zainteresowań i zdradziła, że jest wielką fanką polskiego futbolu. Piłka nożna to jednak nie jedyna dyscyplina bliska jej sercu.
Agnieszka Chylińska od lat należy do grona najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych osobowości polskiej sceny muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się w latach 90., kiedy to jako wokalistka zespołu O.N.A. podbiła serca publiczności mocnym głosem i bezkompromisowym stylem. Z czasem rozpoczęła solową drogę artystyczną, a jej twórczość ewoluowała wraz z nią samą - od buntowniczych rockowych brzmień po bardziej refleksyjne i dojrzałe utwory. Chylińska to jednak nie tylko artystka - to kobieta z pasją, autentyczna i pełna energii. Od lat fascynuje nie tylko muzyką, ale również sportem, który odgrywa w jej życiu ogromną rolę.
Agnieszka Chylińska kocha futbol. Miłością do tej dyscypliny zaraził ją ojciec
Niedawno artystka zaskoczyła opinię publiczną innym wyznaniem - jej wielką pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. W jednym z wywiadów dla "Rzeczpospolitej" Chylińska przyznała, że jej zamiłowanie do futbolu to rodzinne dziedzictwo. "Jestem kibicem. Kocham piłkę i zawsze byłam jej fanką ze względu na mojego tatę, emerytowanego już dziennikarza sportowego. Jeździliśmy razem na mecze i wróciłam do tego po latach z wielką radością" - ogłosiła.
Artystka zdradziła, że nie ogranicza się do śledzenia największych rozgrywek. Chętnie ogląda mecze Ekstraklasy, ale równie dobrze czuje się na stadionach pierwszej ligi, a nawet podczas lokalnych spotkań amatorskich drużyn. "Gdziekolwiek jadę, moje drugie pytanie brzmi: Panie, gdzie tutaj w okolicy jest jakiś mecz?" - dodała z uśmiechem. To właśnie w takich chwilach, z dala od błysku fleszy, odnajduje swoją wolność.
Nie tylko piłka nożna. Agnieszka Chylińska śledzi również te dyscypliny
Choć piłka nożna zajmuje szczególne miejsce w jej sercu, Chylińska nie ogranicza się do jednej dyscypliny. W ostatnich latach zdradziła, że ogromną radość sprawia jej również m.in. kolarstwo. Kilka miesięcy temu artystka spotkała się z trenerem kadry narodowej kolarzy torowych Adrianem Kurkiem oraz mechanikiem kadry Jerzym Brodawką, miała także okazję przyjrzeć się przygotowaniom "Biało-Czerwonych" do XXXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
Szczególne miejsce w sercu Chylińskiej zajmuje także piłka ręczna - artystka chętnie kibicuje polskim szczypiornistom i jest regularnym gościem na meczach klubu ORLEN Wisła Płock.
Każdy z tych sportów daje jej coś innego - emocje, ruch, rywalizację, ale też spokój i skupienie. W rozmowach podkreśla, że sport to dla niej odskocznia od codziennego stresu i sposób na utrzymanie równowagi psychicznej.
