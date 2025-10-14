Agnieszka Chylińska mocno zaskoczyła. Mało kto wie to o artystce

Agnieszka Chylińska od lat należy do grona najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych osobowości polskiej sceny muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się w latach 90., kiedy to jako wokalistka zespołu O.N.A. podbiła serca publiczności mocnym głosem i bezkompromisowym stylem. Z czasem rozpoczęła solową drogę artystyczną, a jej twórczość ewoluowała wraz z nią samą - od buntowniczych rockowych brzmień po bardziej refleksyjne i dojrzałe utwory. Chylińska to jednak nie tylko artystka - to kobieta z pasją, autentyczna i pełna energii. Od lat fascynuje nie tylko muzyką, ale również sportem, który odgrywa w jej życiu ogromną rolę.

Agnieszka Chylińska kocha futbol. Miłością do tej dyscypliny zaraził ją ojciec

Niedawno artystka zaskoczyła opinię publiczną innym wyznaniem - jej wielką pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. W jednym z wywiadów dla "Rzeczpospolitej" Chylińska przyznała, że jej zamiłowanie do futbolu to rodzinne dziedzictwo. "Jestem kibicem. Kocham piłkę i zawsze byłam jej fanką ze względu na mojego tatę, emerytowanego już dziennikarza sportowego. Jeździliśmy razem na mecze i wróciłam do tego po latach z wielką radością" - ogłosiła.

Artystka zdradziła, że nie ogranicza się do śledzenia największych rozgrywek. Chętnie ogląda mecze Ekstraklasy, ale równie dobrze czuje się na stadionach pierwszej ligi, a nawet podczas lokalnych spotkań amatorskich drużyn. "Gdziekolwiek jadę, moje drugie pytanie brzmi: Panie, gdzie tutaj w okolicy jest jakiś mecz?" - dodała z uśmiechem. To właśnie w takich chwilach, z dala od błysku fleszy, odnajduje swoją wolność.

Nie tylko piłka nożna. Agnieszka Chylińska śledzi również te dyscypliny

Choć piłka nożna zajmuje szczególne miejsce w jej sercu, Chylińska nie ogranicza się do jednej dyscypliny. W ostatnich latach zdradziła, że ogromną radość sprawia jej również m.in. kolarstwo. Kilka miesięcy temu artystka spotkała się z trenerem kadry narodowej kolarzy torowych Adrianem Kurkiem oraz mechanikiem kadry Jerzym Brodawką, miała także okazję przyjrzeć się przygotowaniom "Biało-Czerwonych" do XXXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.

Szczególne miejsce w sercu Chylińskiej zajmuje także piłka ręczna - artystka chętnie kibicuje polskim szczypiornistom i jest regularnym gościem na meczach klubu ORLEN Wisła Płock.

Każdy z tych sportów daje jej coś innego - emocje, ruch, rywalizację, ale też spokój i skupienie. W rozmowach podkreśla, że sport to dla niej odskocznia od codziennego stresu i sposób na utrzymanie równowagi psychicznej.

