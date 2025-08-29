Agata Wróbel pokazała się publicznie. Polały się łzy

Jeszcze kilkanaście lat temu Agata Wróbel zachwycała na arenie międzynarodowej i odnosiła imponujące osiągnięcia w biało-czerwonych barwach. Wkrótce potem jednak jej obfita w sukcesy kariera została brutalnie przerwana. Seria kontuzji uniemożliwiła jej bowiem kontynuowanie występów na tak wysokim poziomie, a w późniejszym czasie u sportsmenki pojawiły się także inne poważne problemy o podłożu psychologicznym.

W ubiegłym roku stało się jasne, że sytuacja ikony polskiego podnoszenia ciężarów jest poważna. Srebrna i brązowa medalistka olimpijska popadła w długi, a kryzys ten mocno odbił się na jej zdrowiu - zaczęła mieć ona problemy ze wzrokiem. Sportsmenka próbowała jakoś wyjść z trudnej sytuacji finansowej i sprzedawała kubki ze swoim autografem. Wkrótce potem okazało się, że brak pieniędzy i problemy ze wzrokiem to nie wszystko - u byłej reprezentantki Polski zdiagnozowano bowiem również m.in. cukrzycę i polineuropatię. Co ciekawe, choć polskie związki sportowe proponowały 44-latce pomoc, ta jednak odrzucała wszystkie oferty. Nie zdecydowała się nawet na specjalistyczne leczenie, które miałaby odbywać w Krakowie.

Polacy wznieśli puchar! Ceremonia medalowa Ligi Narodów 2025. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Agata Wróbel na premierze swojej autobiografii. Nie mogła powstrzymać łez

Teraz w księgarniach w całym kraju ukazała się autobiograficzna książka Agaty Wróbel pod tytułem "Agata Wróbel. Ciężar życia". W lekturze, którą spisał dziennikarz Mateusz Skwierawski, sztangistka poruszyła wiele trudnych tematów, w tym m.in. niełatwe doświadczenia z dzieciństwa, walka z depresją i problemy finansowe.

Premiera książki odbyła się 28 sierpnia w Centrum Olimpijskim, a na wydarzeniu tym pojawiła się niewidziana od dłuższego czasu publicznie Agata Wróbel. Gdy utytułowana polska sportsmenka pojawiła się na miejscu, powitały ją głośne oklaski. Multimedalistka olimpijska nie kryła wzruszenia i zalała się łzami. Ten wyjątkowy moment na nagraniu uwiecznił Dominik Wardzichowski, który zamieścił filmik na platformie X.

Rozwiń

Autobiografia Agaty Wróbel Wojciech Olkusnik East News

Agata Wróbel Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Reporter

Agata Wróbel Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Reporter