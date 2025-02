Agata Wróbel miała trudne dzieciństwo. Sąsiedzi przyznają, co ją spotkało

Agata Wróbel to absolutna legenda polskiego sportu. Była sztangistka przez wiele lat z dumą reprezentowała biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej i odnosiła sukcesy, o jakich wielu sportowców może jedynie pomarzyć. Na swoim koncie ma ona dwa medale olimpijskie, trzy medale mistrzostw świata i aż pięć krążków wywalczonych podczas mistrzostw Europy. W 2010 roku czempionka ogłosiła zakończenie kariery, jednak jej postacią do tej pory mocno interesują się media i kibice w całym kraju. Wcale nie bez powodu. W ostatnich latach sportsmenka mierzyła się z wieloma problemami , które teraz znacznie się nasiliły. W grudniu 2024 roku emerytowana już sztangistka wyjawiła, że straciła wzrok.

Sytuacja byłej reprezentantki kraju wciąż jest skomplikowana. Pomocną dłoń wyciągnęli do niej przedstawiciele związku, działacze oraz politycy, jednak ze względu na problemy komunikacyjne ze strony sztangistki , wokół tematu błyskawicznie narosły kolejne niedomówienia. Przyczyniło się to do tego, że wielu kibiców zaczęło gorzej postrzegać wicemistrzynię olimpijską, która odmawia przyjęcia oferowanej jej pomocy.