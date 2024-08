Agata Wróbel była gwiazdą sportu

Agata Wróbel zakończyła nagle karierę. Musiała prosić o pomoc

Na chwilę wróciła do aktywności sportowej, ale w 2010 roku oficjalnie ogłosiła koniec kariery. Wróciła do Polski , a chwilę później przyszło się jej zmierzyć z rodzinnym dramatem - śmiercią ukochanej mamy.

Zamieszanie ze zbiórką Agaty Wróbel

"Poprosiłam o pomoc i nikogo, do niczego nie zmuszałam. Przykro mi, że niektóre osoby uważają, że skoro coś wpłaciły, to teraz nie mam prawa do żadnej prywatności i mam opowiadać, co dokładnie robię i na co idą pieniądze" - odparła nieco zdenerwowana sztangistka.