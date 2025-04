Agata Mróz zmarła krótko po narodzinach córki. Tym dziś zajmuje się Liliana

Agata Mróz jeszcze będąc nastolatką usłyszała diagnozę, która raz na zawsze odmieniła jej życie. Wówczas wykryto u niej mielodysplazję szpiku, a gdy pojawiły się pierwsze objawy tej choroby, siatkarka musiała przerwać treningi. Miłość do sportu okazała się jednak silniejsza i choć lekarze mocno jej to odradzali, po długiej przerwie wróciła na siatkarski parkiet. W 2003 roku wraz z koleżankami z drużyny świętowała zdobycie mistrzostwa Europy. Wyczyn ten powtórzyła dwa lata później, jednak wtedy już nie czuła się na siłach na tak huczne celebrowanie sukcesu. Robiła jednak dobrą minę do złej gry i kontynuowała występy na arenie międzynarodowej.

