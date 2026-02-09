Afera z Nawrockim. Wszczęto postępowanie i wydano pilny komunikat: "Poważne naruszenie"

Zimowe, czy letnie igrzyska olimpijskie to moment, w którym sport jest na pierwszym miejscu. Również wśród wielu polityków na świecie. Ceremonie otwarcia najważniejszych imprez gromadzą głowy państwa, czy najważniejszych przedstawicieli danych krajów. Nie inaczej było w Mediolanie, gdy w ubiegły piątek 6 stycznia oficjalnie otwierano tegoroczne igrzyska olimpijskie. Podczas ceremonii obecni byli m.in. prezydent Karol Nawrocki i Jakub Rutnicki - minister sportu i turystyki.

Drugi z wymienionych wyżej polityków został przedstawiony przez komentatorów na antenie Telewizji Polskiej. Jednak o obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie powiedziano chociażby słowa. Błyskawicznie zostało to zauważone przez telewidzów, którzy ten fakt odnotowali również w mediach społecznościowych. Wokół tego pominięcia zrobiła się duża afera.

Karol Nawrocki pominięty w TVP. KRRiT wkroczył do akcji

Cała sprawa doczekała się również reakcji samego prezydenta, który podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami dość kąśliwie wypowiedział się o Telewizji Polskiej. Okazuje się, że cała sytuacja będzie miała swój ciąg dalszy. Wszystko za sprawą poniedziałkowego komunikatu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Instytucja ta postanowiła o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o czym poinformowano w stosownym komunikacie.

"Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła postępowanie wyjaśniające wobec Telewizji Polskiej w likwidacji w związku z przebiegiem transmisji ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W tej sprawie KRRiT otrzymała skargi od widzów, którzy zwrócili uwagę na rażące pominięcie w przekazie informacji o obecności Prezydenta RP Karola Nawrockiego, na inauguracji igrzysk" - czytamy na wstępie komunikatu.

"Pominięcie informacji o udziale urzędującego Prezydenta RP w wydarzeniu o międzynarodowej randze, transmitowanym przez nadawcę publicznego, nie może być traktowane jako przypadkowe uchybienie redakcyjne. Tego rodzaju działanie stanowi poważne naruszenie standardów rzetelności, bezstronności oraz kompletności przekazu, do których zobowiązana jest telewizja publiczna" - powiedziała dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, cytowana w komunikacie. Jednocześnie zauważono, że nie było to jednorazowe działanie ze strony publicznego nadawcy.

