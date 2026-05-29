To nie mogło się inaczej skończyć. Wołodymyr Zełenski kilka dni temu nadał jednej z ukraińskich jednostek Sił Zbrojnych imię "Bohaterów UPA". Tych samych, którzy w Polsce są uważani za sprawców ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ruch prezydenta Ukrainy wzbudził więc mnóstwo kontrowersji u nas w kraju, a reakcja ze świata polityki była bezlitosna.

- Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie. (...) Udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z UPA, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej. (...) 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - powiedział Karol Nawrocki podczas spotkania z dziennikarzami.

Dzień przed wystąpieniem publicznym Nawrockiego miał miejsce natomiast apel polityka Konfederacji Grzegorza Płaczka, który wprost zwrócił się do prezydenta "o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego".

Nawrocki podjął decyzję ws. Zełenskiego. Stanowcza reakcja doradcy prezydenta

Ruch Nawrockiego względem Zełenskiego natychmiast wywołał reakcję społeczną. Jedną z osób, które zdecydowanie poparły prace nad odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, jest Marcin Możdżonek. Były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski umieścił w sieci wymowny wpis.

- Dziękuję Panie Prezydencie Nawrocki, dziękuję Grzegorz Płaczek - napisał na platformie X były siatkarz, dołączając do swoich słów także nagranie, w którym Nawrocki wspomina o posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego i rozmowie na ten temat.

Niewykluczone więc, że w najbliższym czasie Zełenski faktycznie straci najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten moment nie odniósł się on jednak do deklaracji Nawrockiego.

Karol Nawrocki

Ukraina podjęła kontrowersyjną decyzję. W Polsce wybuchła prawdziwa burza

Marcin Możdżonek





