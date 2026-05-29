Afera wokół Zełenskiego, Nawrocki nie pozostawił złudzeń. Doradca prezydenta aż musiał zareagować

Patryk Górski

Patryk Górski

Wołodymyr Zełenski zesłał na siebie gromy z Polski po tym, jak nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". Na decyzję ukraińskiego przywódcy zareagował już Karol Nawrocki, który zapowiedział podjęcie kroków w celu odebrania mu Orderu Orła Białego. Sprawa jest szeroko komentowana w sieci, a głos w dyskusji postanowił zabrać również doradca prezydenta i były siatkarz Marcin Możdżonek.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, każdy w marynarce, na różnych tłach, patrzący w inne strony.
Karol Nawrocki, Wołodymyr ZełenskiMarysia Zawada/REPORTER/Marcin Nowak/REPORTEREast News

To nie mogło się inaczej skończyć. Wołodymyr Zełenski kilka dni temu nadał jednej z ukraińskich jednostek Sił Zbrojnych imię "Bohaterów UPA". Tych samych, którzy w Polsce są uważani za sprawców ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ruch prezydenta Ukrainy wzbudził więc mnóstwo kontrowersji u nas w kraju, a reakcja ze świata polityki była bezlitosna.

- Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie. (...) Udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z UPA, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej. (...) 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - powiedział Karol Nawrocki podczas spotkania z dziennikarzami.

Dzień przed wystąpieniem publicznym Nawrockiego miał miejsce natomiast apel polityka Konfederacji Grzegorza Płaczka, który wprost zwrócił się do prezydenta "o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego".

Awans Igi Świątek potwierdzony. Ogłaszają po starciu z Linette. Po 133 meczach

Nawrocki podjął decyzję ws. Zełenskiego. Stanowcza reakcja doradcy prezydenta

Ruch Nawrockiego względem Zełenskiego natychmiast wywołał reakcję społeczną. Jedną z osób, które zdecydowanie poparły prace nad odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, jest Marcin Możdżonek. Były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski umieścił w sieci wymowny wpis.

- Dziękuję Panie Prezydencie Nawrocki, dziękuję Grzegorz Płaczek - napisał na platformie X były siatkarz, dołączając do swoich słów także nagranie, w którym Nawrocki wspomina o posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego i rozmowie na ten temat.

Niewykluczone więc, że w najbliższym czasie Zełenski faktycznie straci najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten moment nie odniósł się on jednak do deklaracji Nawrockiego.

Zobacz również:

Adam Małysz, Agnieszka Chylińska
Sportowe życie

Potwierdzają się doniesienia ws. Chylińskiej i Małysza. Prokop zaskoczony

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle biało-czerwonych flag, patrzy lekko w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Karol NawrockiMateusz Kotowicz/REPORTEREast News
Mężczyzna z brodą ubrany w ciemną marynarkę stoi na tle flagi Ukrainy i innej flagi w odcieniach niebiesko-białych.
Ukraina podjęła kontrowersyjną decyzję. W Polsce wybuchła prawdziwa burzaROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP AFP
Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w kurtce skórzanej oraz koszuli w kratę patrzy przed siebie, tło rozmyte z gałęziami drzew.
Marcin MożdżonekArtur Szczepański/ReporterReporter


Marcin Możdżonek: Wszystkie pokolenia polskich siatkarzy pracowały na ten sukcesPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja