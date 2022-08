Afera wokół gwiazdora sportu. Miał zarazić wirusem HIV byłego partnera

Gareth Thomas to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ikon w społeczności LGBTQ+ na terenie Walii. Sportowiec wyjawił prawdę się do swojej orientacji seksualnej w 2009 roku, a rok później rozstał się z żoną Jemmą Thomas . W 2013 roku zaczął spotykać się z 11 lat starszym Ianem Baumem , a ich związek zakończył się po niespełna 5 latach.

Gareth Thomas stanie przed sądem. Poważne zarzuty wobec legendy walijskiego rugby

Niespełna trzy lata po usłyszeniu diagnozy, o reprezentancie Walii po raz kolejny zrobiło się głośno. Tym razem świat obiegła informacja o niespodziewanych oskarżeniach wobec 48-latka. Jak informują brytyjskie media, Ian Baum zarzucił Garethowi Thomasowi, że ten nie poinformował go, że jest nosicielem HIV w trakcie trwania ich związku. Były rugbysta miał rzekomo zarazić wirusem byłego partnera. Ponadto, emerytowany sportowiec został oskarżony o "napaść, pobicie, umyślnie wyrządzenie szkody i zaniedbanie" .

Baum domaga się 150 tys. funtów odszkodowania i zastrzega sobie, że kwota ta może wzrosnąć ze względu na uszczerbek na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym, a także fakt, że średnia długość życia Bauma została skrócona o około 6 do 8 lat

O chorobie swojego partnera 59-latek miał dowiedzieć się niespełna 8 miesięcy po rozpoczęciu relacji z byłym rugbystą. Baum na podłodze w domu ukochanego znalazł tabletkę z podpisem "GSK1" . Jak się później okazało, były to leki przeciwwirusowe na HIV.

W dokumentach przedstawionych przez Bauma można wyczytać, że Gareth Thomas "okłamał go w sprawie jego zakażenia wirusem HIV i zmusił powoda do odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia, gdy wiedział, że czyniąc to naraża powoda na ryzyko zarażenia się wirusem HIV".