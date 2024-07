Już na samym początku Lis stwierdził, że kara dla Przemysława Babiarza była całkiem surowa, a on sam popełnił kilka błędów jeszcze nim rozpoczęła się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. "Nie do końca zrozumiał, że świat się trochę zmienił, nie do końca zarejestrował, że Polska się trochę zmieniła" - mówił dziennikarz. Dodał też, że kto inny jest już prezesem TVP i idą za tym inne standardy, więc "nie musi manifestować swoich poglądów ani udowadniać, że jest dobrym konserwatystą".

