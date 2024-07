Afera w Stanach Zjednoczonych. Śpiewała hymn, a była kompletnie pijana [WIDEO]

Polscy kibice pamiętają zapewne słynny hymn Polski w wykonaniu Edyty Górniak - jakkolwiek miał on oryginalną aranżację, to był jednak zaśpiewany stosunkowo czysto. W przypadku Andress najważniejsza pieśń Stanów Zjednoczonych dostała jedno z gorszych wykonań w historii.

Ingrid Andress zaśpiewała hymn i się zaczęło

Gwiazdy country słyną z tego, że najczęściej oferują swoim słuchaczom doskonały, ciepły wokal, który koi ucho. Wielu z nich odebrało wykształcenie muzyczne lub nauczyło się grać i śpiewać dzięki świetnemu słuchowi. Country to gatunek, wbrew pozorom, dość wymagający. W USA traktowany jest bardzo poważnie i nic dziwnego, że postanowiono skorzystać z usług jednej z najbardziej znanych piosenkarek tworzących w tym gatunku, czyli Ingrid Andress.

Gdy wokalistka wyszła podczas MLB Home Run Derby na płytę boiska, by zaśpiewać hymn swojego kraju, publiczność zamarła. Nikt nie wiedział, co sądzić o tym, że jedna z najbardziej uzdolnionych muzyczek w kraju tak okrutnie fałszuje. Doszło do prawdziwego skandalu, ale najważniejsze miało dopiero wyjść na jaw.