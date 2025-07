Afera w Rosji, głośno o tych słowach. Ujawnił więzienne piekło. "Jadłem na stojąco"

W Rosji wraca echem sprawa koszykarza Daniiła Kasatkina, zatrzymanego podczas podróży do Paryża na wniosek Stanów Zjednoczonych. Zawodnik został aresztowany w związku z podejrzeniem o przynależność do siatki hakerskiej i trafił do znanego francuskiego więzienia we Fresnes. Teraz opowiedział, jakie warunki zastał na miejscu, narzekając na to, że przez jakiś czas musiał jeść na stojąco i funkcjonować przy braku odpowiedniej higieny.