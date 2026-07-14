Afera w Norwegii. Haaland spakował walizki i wyjechał
Erling Braut Haaland znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak po audiencji u króla Haralda V ominął spotkanie z kibicami z całego kraju w Oslo i udał się na lotnisko. We wtorkowy wieczór wyszło na jaw, dlaczego napastnik w pośpiechu opuścił ojczyznę. Media społecznościowe obiegły nagrania i zdjęcia 25-latka i jego partnerki, Isabel Haugseng Johansen, prosto z Włoch.
Reprezentanci Norwegii w poniedziałek wrócili do ojczyzny po kilkutygodniowym pobycie za oceanem w związku z tegoroczną edycją mistrzostw świata w piłce nożnej. Jeszcze tego samego dnia podopieczni Stale Solbakkena zjawili się na audiencji u króla Haralda V, po czym udali się na wspólne świętowanie z kibicami zebranymi w Oslo. Dotarcia do ćwierćfinału mundialu z rodakami nie celebrował jednak Erling Braut Haaland, który tuż po wizycie w pałacu królewskim udał się z powrotem na lotnisko.
Jak donoszą norweskie media, w tym NRK, selekcjoner norweskiej kadry tłumaczył, że Haaland ominął poniedziałkowe spotkanie z kibicami w związku z pilnym wyjazdem do Włoch na wcześniej ustalone spotkania biznesowe. Jak się okazało, piłkarz udał się na południe Europy, aby pojawić się na wtorkowym pokazie domu mody Dolce & Gabbana w Taorminie.
Podczas wtorkowego eventu napastnikowi "Wikingów" i Manchesteru City towarzyszyła jego partnerka, Isabel Haugseng Johansen. WAG tego wieczoru miała na sobie lekką, jasną sukienkę z odsłoniętymi plecami, piłkarz natomiast postawił na beżowe spodnie i białą marynarkę.
Warto przypomnieć, że od 2023 roku Erling Braut Haaland pełni rolę ambasadora Dolce & Gabbana, przez co regularnie pojawia się na pokazach mody i innego rodzaju eventach związanych z włoskiej firmy.
Głośno o wpisie partnerki Haalanda. Napisała to po meczu z Anglią
Norwegowie powrócili na MŚ po 28 latach i skradli serca kibiców z całego świata
Norwegia, choć mundialu nie wygrała, miała ogromny powód do świętowania. Kraj ten bowiem powrócił na piłkarskie mistrzostwa świata po aż 28 latach przerwy i już od pierwszego meczu podopieczni Stale Solbakkena dawali do zrozumienia, że nie zamierzają odgrywać na tej imprezie drugoplanowej roli.
'"Wikingowie" bez problem wyszli z grupy, a w 1/8 finału sprawili sensację, odprawiając z kwitkiem potężną Brazylię. Ich przygoda z mundialem zakończyła się jednak w ćwierćfinale - na tym etapie rywalizacji skandynawska ekipa musiała uznać wyższość Anglików, którzy po dogrywce wygrali 2:1.