Afera w Norwegii. Haaland spakował walizki i wyjechał

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Erling Braut Haaland znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak po audiencji u króla Haralda V ominął spotkanie z kibicami z całego kraju w Oslo i udał się na lotnisko. We wtorkowy wieczór wyszło na jaw, dlaczego napastnik w pośpiechu opuścił ojczyznę. Media społecznościowe obiegły nagrania i zdjęcia 25-latka i jego partnerki, Isabel Haugseng Johansen, prosto z Włoch.

Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng Johansen na pokazie Dolce & Gabbana
Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng Johansen na pokazie Dolce & GabbanaInstagram/gqitalia, Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty ImagesGetty Images

Reprezentanci Norwegii w poniedziałek wrócili do ojczyzny po kilkutygodniowym pobycie za oceanem w związku z tegoroczną edycją mistrzostw świata w piłce nożnej. Jeszcze tego samego dnia podopieczni Stale Solbakkena zjawili się na audiencji u króla Haralda V, po czym udali się na wspólne świętowanie z kibicami zebranymi w Oslo. Dotarcia do ćwierćfinału mundialu z rodakami nie celebrował jednak Erling Braut Haaland, który tuż po wizycie w pałacu królewskim udał się z powrotem na lotnisko.

Jak donoszą norweskie media, w tym NRK, selekcjoner norweskiej kadry tłumaczył, że Haaland ominął poniedziałkowe spotkanie z kibicami w związku z pilnym wyjazdem do Włoch na wcześniej ustalone spotkania biznesowe. Jak się okazało, piłkarz udał się na południe Europy, aby pojawić się na wtorkowym pokazie domu mody Dolce & Gabbana w Taorminie. 

Podczas wtorkowego eventu napastnikowi "Wikingów" i Manchesteru City towarzyszyła jego partnerka, Isabel Haugseng Johansen. WAG tego wieczoru miała na sobie lekką, jasną sukienkę z odsłoniętymi plecami, piłkarz natomiast postawił na beżowe spodnie i białą marynarkę. 

Warto przypomnieć, że od 2023 roku Erling Braut Haaland pełni rolę ambasadora Dolce & Gabbana, przez co regularnie pojawia się na pokazach mody i innego rodzaju eventach związanych z włoskiej firmy.

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Norwegowie powrócili na MŚ po 28 latach i skradli serca kibiców z całego świata

Norwegia, choć mundialu nie wygrała, miała ogromny powód do świętowania. Kraj ten bowiem powrócił na piłkarskie mistrzostwa świata po aż 28 latach przerwy i już od pierwszego meczu podopieczni Stale Solbakkena dawali do zrozumienia, że nie zamierzają odgrywać na tej imprezie drugoplanowej roli.

'"Wikingowie" bez problem wyszli z grupy, a w 1/8 finału sprawili sensację, odprawiając z kwitkiem potężną Brazylię. Ich przygoda z mundialem zakończyła się jednak w ćwierćfinale - na tym etapie rywalizacji skandynawska ekipa musiała uznać wyższość Anglików, którzy po dogrywce wygrali 2:1.

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Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 stoi na pierwszym planie, za nim grupa siedzących zawodników w podobnych strojach skupiona na boisku.
Erling Braut HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Para ubrana w stylowe, modne stroje idzie razem brukowaną ulicą; mężczyzna nosi jasny garnitur i ciemne okulary przeciwsłoneczne, kobieta ma na sobie połyskującą, przezroczystą suknię z czarną bielizną oraz wysokie sandały, trzyma małą torebkę w dłoni.
Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng JohansenErnesto RuscioGetty Images
Kobieta w długiej, beżowej, prześwitującej sukni oraz mężczyzna w białym garniturze z fioletową podszewką i ciemnych okularach przeciwsłonecznych idą razem, trzymając się za ręce po brukowanej ulicy.
Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng JohansenVittorio Zunino CelottoGetty Images


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