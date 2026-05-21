Afera po słowach Biedronia, konsekwencje mogą być ogromne. Zdecydowana reakcja

Robert Biedroń od miesięcy próbował ograniczyć internetową działalność Daniela "Magicala" Zwierzyńskiego. Potostreamer podczas transmisji na żywo często dopuszczał się nadużywania alkoholu, a także prezentował treści odstające od przyjętych norm społecznych. W końcu mu się udało, a wspomniany twórca otrzymał blokady na większości platform, na których mógłby publikować swoje treści.

W ostatnim czasie 50-latek postanowił jednak pójść o krok dalej. Pod jego czujną kontrolą znaleźli się inni popularni streamerzy - mający za sobą także występy w FAME MMA - jak m.in. Adrian Cios czy Jakub "Azdus" Matowicki.

- Zarzucane mi jest kolesiostwo czy inne tego typu głupoty, dlatego chciałem od razu dać znać, że kilka dni temu zgłosiłem kanał Adriana Ciosa i jego transmisje z Cypru, a także (...) "Azdusa". Nie tolerujemy nie tylko patologii, ale przede wszystkim przemocy wobec zwierząt, którą stosuje "Azdus" i podkreślam to z całą stanowczością. Moja walka z patostreamingiem trwa już prawie rok, więc na niektóre efekty trzeba będzie pewnie trochę poczekać, ale zapewniam Was, warto - zapowiedział Biedroń w nagraniu na platformie TikTok.

Biedroń nagle wypalił o patostreamerach. Konsekwencje mogą być ogromne

Wspomniany "Azdus" nie czekał zbyt długo i odniósł się do słów Biedronia na jednej ze swoich kolejnych transmisji. Matowicki nie krył zdziwienia poważnymi zarzutami o przemoc względem zwierząt, a także zapewnił, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Z jego ust padł także jasny komunikat o podjęciu działań prawnych względem polityka, jeżeli ten nie opublikuje sprostowania i przeprosin.

- Oficjalna informacja do pana Biedronia. Jeżeli w tym momencie nie nagra pan przeprosin za pomówienia mnie wobec patologii względem zwierząt, ponieważ nic takiego nie zrobiłem, i te przeprosiny nie zostaną wystosowane na jakiejkolwiek platformie np. TikTok, czy innych social mediach wobec mnie, (...) to ja sam zgłoszę pana za pomówienia do sądu. Tak się będziemy bawić. Mam pieniądze na prawników - powiedział Matowicki.

Na ten moment brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, która ze stron konfliktu ma rację. Warto natomiast odnotować, że na próżno szukać w sieci nagrań, w których widoczna byłaby przemoc Matowickiego na zwierzętach. Te mogły zostać usunięte lub nigdy nie mieć miejsca. Niewykluczone, że w najbliższym czasie dowiemy się więcej szczegółów na ten temat.

