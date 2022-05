Afera na festiwalu w Cannes po kontrowersyjnych słowach Kiriłła Sieriebriennikowa, rosyjskiego reżysera, który na filmowej imprezie we Francji wystąpił z filmem "Żona Czajkowskiego". To obraz poświęcony nieudanemu małżeństwu kompozytora z wątkiem homoseksualnych skłonności w tle. I właśnie z tego powodu odbierany jest jako pewnego rodzaju prowokacja wymierzona w ideologię Putina.

Co ciekawe, do realizacji produkcji finansowo dołożył się... Roman Abramowicz. I właśnie jego osoba, a raczej wypowiedź Kiriłła na temat oligarchy, jest osią skandalu.

Kiriłł Sieriebriennikow nawołuje, by zdjąć sankcje z Romana Abramowicza. Tak to argumentuje

Jak donosi "The Guardian", Sieriebriennikow publicznie wezwał Zachód do zniesienia sankcji nałożonych na Abramowicza. To właśnie przez surowe kary oligarcha ma wielkie problemy, m.in. pojawił przymus sprzedaży Chelsea Londyn. Dlaczego powinien uniknąć konsekwencji za powiązania z Putinem i jego zbrodniczą polityką? Reżyser ma kuriozalne wytłumaczenie.

Musimy znieść sankcje wobec Abramowicza. Był prawdziwym mecenasem sztuki, co w Rosji zawsze było doceniane - stwierdził już po premierze "Żony Czajkowskiego" w Cannes.

Sieriebriennikow jest jednym z nielicznych rosyjskich filmowców zaproszonych do udziału w tegorocznym festiwalu. Uznano, że może przyjechać, bo jego produkcja pochodzi sprzed wojny w Ukrainie. Poza tym już wcześniej opowiadał się przeciwko Putinowi oraz aneksji Krymu, czym podpadł Kremlowi.

To nie przeszkadza mu w stanięciu murem za właścicielem Chelsea, który z prezydentem Rosji zna się już od lat 90. Mówi się, że Putin traktuje Abramowicza jak syna. Według Krystyny Kurczab-Redlich oligarcha swego czasu obiecał dyktatorowi, że pomoże mu sfinansować mundial w 2018 roku.

Abramowicz stworzył Kinoprime, aby wspierać najlepsze rosyjskie filmy ostatnich lat i z pewnością nie są to filmy propagandowe, a wręcz przeciwnie. Zełenski prosił też, aby nie podlegał żadnym sankcjom, ponieważ może być jedną z kluczowych osób do wykuwania pokoju - przedstawił swój punkt widzenia reżyser.

Brytyjski rząd oskarża Romana Abramowicza o opóźnianie sprzedaży Chelsea

