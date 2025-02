Skandal na meczu w Lidze Mistrzów. Ksiażę William w środku zamieszania

To nie wszystko. Część fanów Celtiku trzymała na sektorze transparent ku pamięci Michaela Fagana. To intruz, który włamał się do sypialni królowej Elżbiety II w Pałacu Buckingham, wnosząc tam fragment szkła, kilka dni po narodzinach księcia Williama. Monarchini obudziła się wówczas, gdy Fagan poruszył zasłoną, i wezwała pomoc. Zamiary mężczyzny zostały udaremnione.

Zdecydowany komentarz po skandalu na stadionie. "Niesmaczne"

"Mamy wolność słowa, prawda? Uważam, że oni [fani Celtiku - przyp. red.] nie są wpływowi, ale mają prawo do swojej opinii. Jeśli chcesz śpiewać o śmierci monarchy, to coś z tobą nie tak, lecz książę William jest zaznajomiony z opiniami innych ludzi na jego temat - czy to zdrada? Oczywiście, że nie. Czy to jest niegrzeczne? Tak. Czy to, co mówią, jest niegrzeczne? Tak, ale to ich pogląd. Uważam, że mówienie takich rzeczy jest niesmaczne. Możesz być antykrólewski, możesz nie wierzyć w monarchię - i wiele osób tak robi. Ja jestem w tej kwestii raczej neutralny" - powiedział, cytowany przez "talkSport", dodając, że - jego zdaniem - monarchia "konstytucyjnie ma mało zalet". Jednak sprzeciw wobec niej można okazać z szacunkiem.