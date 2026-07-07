Afera na całego. Bezpardonowy atak na Mbappe. Macron wkroczył do akcji

W minioną sobotę reprezentacja Paragwaju zakończyła swój udział w tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn. Na etapie 1/8 finału podopieczni Gustavo Alfaro ulegli Francuzom 0:1. W 70.minucie spotkania rzut karny idealnie wykorzystał Kylian Mbappe i to właśnie on zapewnił swojej drużynie awans do kolejnego etapu mundialu, tym samym eliminując z dalszej gry drużynę z Ameryki Południowej.

Z porażką "Guarani" pogodzić nie mogła się senator Paragwaju, Celeste Amarilla. Kobieta publicznie zaatakowała napastnika reprezentacji Francji, nie szczędząc sobie rasistowskich komentarzy pod jego adresem. "Skolonizowany Kameruńczyk, który na siłę udaje Francuza, arogancki, zarozumiały i brzydki. (...) Jedyne, za co wielu z nas krytykuje reprezentację Paragwaju, to to, że po zakończeniu meczu nikt nie spuścił mu porządnego lania. Piszę to, mimo tego, że nie jestem fanką piłki" - napisała na platformie X. Na tym jednak nie zakończyła.

W kolejnych wpisach członkini paragwajskiego parlamentu kontynuowała mocno obraźliwe określenia. W jednym z postów kobieta stwierdziła, że Mbappe "zamiast mleka matki ssał kokosy, a najbardziej wykształcone dźwięki, jakie słyszał, wydawały szympansy". Sam piłkarz oczywiście nie miał zamiaru przejść obojętnie wobec skandalicznej wypowiedzi paragwajskiej polityczki i za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedział kobiecie.

"Jesteś nikczemną kobietą, niegodną swojego urzędu. Nie reprezentujesz Paragwaju, kraju, który okazywał pasję i honor podczas całych rozgrywek. Przez twoją lekkomyślność i bezczelny rasizm świat już zapomniał o historycznym wysiłku, jaki włożyli piłkarze z twojego kraju podczas mistrzostw świata. Niekompetentna kobieta, która kreuje najgorszy możliwy obraz swojego kraju. Nigdy nie pozwolę ludziom takim jak ona na swobodne szerzenie nienawiści i rasizmu na całym świecie" - ogłosił.

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Na wpis piłkarza błyskawicznie zareagował prezydent Francji, Emmanuel Macron. "Jeszcze jeden gol Kyliana Mbappé. Tym razem przeciwko rasizmowi. Ma moje pełne wsparcie. Kiedy słowa brudzą, nasze wartości odpowiadają: godność, szacunek, braterstwo" - przekazał krótko lider francuskiego narodu.

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Wobec zachowania senator Paragwaju obojętnie nie przeszli także przedstawiciele tamtejszego rządu. Wydano oficjalne oświadczenie w którym podkreślono, że rząd potępia wpisy 61-latki dodając, że jej wypowiedzi "nie reprezentują ani rządu Paragwaju, ani paragwajskiego społeczeństwa". Do akcji wkroczyła także Francuska Federacja Piłkarska, która podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do prokuratury.

Tymczasem Francuzi szykują się do kolejnego meczu na piłkarskich mistrzostwach świata. W czwartek 9 lipca "Trójkolorowi" zmierzą się w ćwierćfinale z reprezentacją Maroka. Początek spotkania o godzinie 22.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" będzie można śledzić na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Emmanuel Macron AFP





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