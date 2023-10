24-latka, mimo że jest teraz w stanie błogosławionym, nie nudzi się na wolnym . Dba o aktywność fizyczną i "wyciska siódme poty" na bieżni. "Koniec laby. 2023 dziękuję Ci za kwalifikację olimpijską i dobrze zapowiadający się sezon. To dodało wiatru w żagle, że cały czas brnęliśmy we właściwym kierunku. Zaczynam przygotowania do olimpijskiego sezonu i roli mamy" - przekazała fanom na Instagramie.

Adrianna Sułek zdąży na IO? Lekkoatletka nie pozostawiła żadnych wątpliwości

Pojawiają się u mnie drobne dolegliwości, które są normalne, bo w moim organizmie rozwija się nowy człowiek. Ze sztabem cały czas trzymamy pilnujemy się, żeby nie przesadzać, choć bardzo bym chciała. Uważam, że wiele więcej mogłabym zrobić w sporcie do czasu narodzin dziecka, ale trzeba dbać przede wszystkim o to, żeby ono się rozwijało prawidłowo. Ja swój moment jeszcze będę miała. Nie martwię się o Paryż, bo dla mnie pięć miesięcy przygotowań, to jest bardzo dużo czasu

Jak sama zradza, jest pewna, że nowy członek rodziny doda jej skrzydeł. Sułek zdradziła również płeć swojego dziecka. Wcześniej w mediach ogłosiła, że czeka z partnerem na dziewczynkę, ale po kilku tygodniach badania wykazały, że Polka będzie miała chłopca. "To będzie moja motywacja na bieżni. To będzie coś, czego nie mają inne sportsmenki. One będą uciekały do partnerów, trenerów, rodzin, a ja do swojego syna. To na pewno będzie moje największe wsparcie. Liczę na to, że macierzyństwo będzie moim asem w rękawie, którego inne zawodniczki nie będą miały" - dodała.