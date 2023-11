Adrianna Sułek wyciska siódme poty na siłowni. I to w zaawansowanej ciąży

Adrianna Sułek trenuje na siłowni. Ciąża nie przeszkadza jej w treningach

24-letnia lekkoatletka, choć jest obecnie w zaawansowanej ciąży, nie zamierza rezygnować z treningów. Zawodniczka klubu BRDA Bydgoszcz już wcześniej w rozmowie z mediami oznajmiła, że chciałaby ćwiczyć tak długo, jak tylko pozwoli jej na to zdrowie. "Na ten moment jest na to zgoda lekarzy. Widzą, że obecne treningi nie są dla mnie bardzo obciążające. Do tego mój organizm był przyzwyczajony. Nie jestem 'Janem Kowalskim"' który siedzi na kanapie i nagle zaczął uprawiać sport. Z wysokiego C schodzę troszeczkę niżej i spokojniej przerzucam ciężary na treningu. To dobra droga i łatwiej mi będzie wrócić do zawodowego sportu" - przyznała w październiku w wywiadzie dla TVP Sport. Teraz sportsmenka pochwaliła się w sieci nagraniami z treningu.