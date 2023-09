Wam wydaje się to niemożliwe, a mi z każdym dniem obraz robi się coraz jaśniejszy i bardziej klarowny. Nie wątpiłam, nie wątpię i nie będę wątpić przez ani sekundę w swoje możliwości. Dobierałam przez kilka lat sztab stworzony do zadań specjalnych. Powoli się żegnam z kratą na brzuchu, ale tylko na jakiś czas powoli. Pewnie teraz byłoby łatwiej o życiówkę w pchnięciu kulą. Zabieram się do pracy, mądrzejszej niż kiedykolwiek i na tyle, na ile sztab pozwoli. Oczywiście, my planujemy, a Pan Bóg się śmieje, ale ja wierzę w scenariusz, który ma dla mnie w zanadrzu. Czuję, że 2024 będzie najpiękniejszy pod wieloma względami

~ napisała Polka.