Ogromny sukces Adriana Meronka, który pokonał Ryana Foxa i zwyciężył w golfowych zawodach pierwszej ligi zawodowej DP World Tour , Horizon Irish Open. "Ależ ulga! To spełnienie moich marzeń. Jestem bardzo szczęśliwy. To dla mnie kolejny krok. Cieszę się, że osiągnąłem to tutaj w Irlandii. To wspaniała historia, jestem po prostu bardzo podekscytowany. Nie potrafię tego opisać" - mówił po wielkim triumfie.

Zagraniczna prasa nie ustaje w zachwytach nad 29-letnim golfistą. "Adrian Meronk wspaniale finiszował, stając się pierwszym polskim zwycięzcą w historii DP World Tour. Odniósł imponujące zwycięstwo w Horizon Irish Open" - czytamy w Sky Sports. BBC Sport również podkreśla podniosłość i wagę chwili. "Adrian Meronk zostaje pierwszym polskim graczem, który wygrał DP World Tour" - piszę angielscy dziennikarze i dodają, że Meronk jest wzorem dla wszystkich golfistów z kraju nad Wisłą.

O polskim sportowcu szeroko rozpisuje się John Huggan z branżowego Golf Digest International. "Do tej pory jest pierwszym golfistą z Polski, który reprezentował Europę w Palmer Cup, pierwszym, który dotarł do półfinału British Amateur Championship, pierwszym, który wygrał na amerykańskim torze uniwersyteckim (podczas pobytu w East Tennessee State), pierwszym, który wygrał na europejskim Challenge Tour, pierwszym, który zagra w turnieju European Tour" - wymienia sukcesy Adriana Meronka.

I wcale nie jest zdziwiony, że to właśnie on wygrał Horizon Irish Cup. Zdaniem Huggana zanosiło się na to już od dawna. "W 12 poprzednich startach najlepszy golfista w historii Polski miał już na swoim koncie sześć finiszów. Widać było, że to człowiek, którego czas wkrótce miał nadejść" - wyjaśnia.

Został pierwszym Polakiem w pierwszej setce światowego rankingu

Dzięki ostatniej wygranej Meronk zdobył ważne punkty do oficjalnego rankingu World Golf Ranking. Zainkasował też niezłą sumę. Pula nagród wynosiła 6 milionów euro. Polak zgarnął z tego dużą część, a konkretnie 974 605,92 euro, czyli około 4,5 mln złotych.

Wysoka gratyfikacja finansowa sprawiła, że tylko w tym roku sportowiec zarobił więcej niż w całej swojej karierze. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zyskał 1 688 973,57 euro (niecałe 8 mln zł). W poprzednich latach jego wynagrodzenie kształtowało się w taki sposób: 2021 rok 643 552,28 euro (ok. 3 mln zł), 2020 rok 231 165,70 euro (ok 1 mln zł) i 2018 rok 8967,16 euro (ok. 40 tys. zł).

Łącznie dzięki zawodowej grze w golfa, według oficjalnych statystyk, Adrian Meronk zarobił 2 572 658,71 euro (ponad 12 mln zł).

Kim jest Adrian Meronk? Wiek, golf, rodzina, partnerka

Adrian Meronk ma 29 lat i urodził się w Hamburgu, gdzie jego ojciec grał w golfa. Gdy był dzieckiem, razem z rodzicami przeprowadził się do Polski. Najpierw rodzina mieszkała w Poznaniu, a później we Wrocławiu.

Jego talent szybko dostrzegł walijski trener Matthew Tipper. Kiedy Polak zaczął odnosić pierwsze juniorskie sukcesy, został zauważony przez skautów ze Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu miał szansę szkolić się w USA. W 2016 roku otrzymał tzw. "dziką kartę" w turnieju Le Vaudreuil Golf Challenge, w którym zajął 14 miejsce. Przy okazji został najwyżej sklasyfikowanym amatorem w rankingu. Kilka miesięcy później przeszedł na zawodowstwo.



Jednak golf nie jest jedynym, na czym mu zależy. "Skupiam się na nim najbardziej, jak tylko mogę, ale w moim życiu jest też moja dziewczyna, rodzina, więc muszę oddzielać życie prywatne od zawodowego. Golf to jest moja pasja, moja praca. Całe życie uprawiam ten sport, jest dla mnie bardzo ważny" - opowiadał w zeszłym roku w rozmowie z portalem "wrocław.naszemiasto".

