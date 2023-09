"Kochani, po trzech dniach intensywnej pracy i zarywania nocek, przy pomocy rodziny i przyjaciół, udało nam się doprowadzić galerię do stanu używalności. Już dziś możemy zaprosić was ponownie do zwiedzania! Niestety, powódź spowodowała, że część eksponatów oraz infrastruktury została zniszczona, dlatego też bardzo prosimy o wyrozumiałość" - przekazał na Instagramie 45-latek.