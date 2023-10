Adam Małysz wlał nadzieje w serca kibiców. Problemem okazała się... waga

"Ważę 72 kilogramy. W porównaniu do najlepszych czasów to więcej o 20-22 kg. Niby ciągle jestem w ruchu, ale trochę inaczej to wygląda. Zdarza się dużo czasu siedzącego. Moje posiłki wyglądają zupełnie inaczej " - mówił kilka lat temu dla "Przeglądu Sportowego".

Adam Małysz rozbrajająco szczery. Takiego wyznania chyba nikt się po nim nie spodziewał

Fani jednak nie tracą nadziei na powrót "Orła z Wisły" do Pucharu Świata. "Mógłby ktoś kiedyś zorganizować zawody dla emerytów!", "Zobaczyć Pana znowu na skoczni..... Coś wspaniałego", "A może zorganizujcie kiedyś taki event, gdzie legendy skoków wrócą na skocznie, żeby jeszcze raz każdy kibic mógł sobie przypomnieć te wszystkie imiona?", "Te chwile, ciekawa opcja by była", "Czy jest na to szansa, że jeszcze kiedyś ujrzę Pana skok?", "To byłby znowu piękny widok", "Jak mistrz skacze, to skok jaki by nie był, będzie mistrzowski" - pisali internauci.