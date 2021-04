Adam Małysz w wolnym czasie postanowił zająć się pracami budowlanymi wokół swojego domu. Okazuje się, że jego post w mediach społecznościowych zauważył sam prezydent Andrzej Duda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Ostra wymiana zdań między Małyszem a Kotem. "Traktuję to jako próbę szantażu" (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Adam Małysz zakończył karierę w skokach narciarskich już wiele lat temu i wydawać by się mogło, że ten sport go już nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. "Orzeł Wisły", jak lubią go nazywać fani zimowego sportu, towarzyszy drużynie polskich skoczków na każdym kroku.



Teraz, kiedy zakończył się Puchar Świata, a do letniego Grand Prix jest jeszcze kilka miesięcy, polski skoczek ma teraz więcej czasu dla siebie i rodziny. Małysz zamiast wypoczywać, wziął się jednak za wiosenne porządki.



Zdjęcie Kamil Stoch, Apoloniusz Tajner, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Adam Małysz, Jan Ziobro, Grzegorz Zalewski, Stefan Hula / Piętka Mieszko / AKPA

"Orzeł Wisły" za kierownicą koparki

Reklama

Tego fani Małysza się nie spodziewali. Sportowiec na swoich kanałach społecznościowych opublikował zdjęcia, na których widać jak pracuje przy swoim domu.



Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie sprzęt po który sięgnął. Adam Małysz z kierowcy samochodu rajdowego przemienił się w operatora koparki! Na ujęciach udostępnionych przez sportowca widać, jak w skupieniu obsługuję maszynę.



Adam Małysz żadnej pracy się nie boi

Zamiast wynająć specjalistów, którzy pomogliby w przebudowie ogrodu olimpijczyka, zdecydował, że sam zajmie się tym lepiej. Skoczek kiedyś wspominał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego", że bardzo lubi pracować w ogrodzie.



Zima była intensywna, jeśli chodzi o wyjazdy, ale po zakończeniu sezonu jest wreszcie czas na drobne prace przy domu — zażartował w poście.

Oczywiście fani sportowca byli zachwyceni pomysłowością Małysza i żywo komentowali jego nie tak drobne porządki.



Brawo Panie Adamie, nawet koparką się Pan umie obsługiwać. Szacun.

Gratulacje! Uprawnień na koparkę, nie spodziewałem się i jestem milę zaskoczony.

Drobne prace i wjeżdża koparka. Ciekawe co oznaczałby kapitalny remont...

No proszę, a takiego to jeszcze Cię nie znałem. Wtajemniczeni wiedzą, że posiadasz wiele talentów.

Było leć Adam, leć. Potem jedź Adam, jedź. Teraz kop Adam, kop.

Nie tylko miłośnicy skoczka docenili jego pomysłowość. Sam prezydent Andrzej Duda na instagramowy post Małysza zareagował wirtualnym serduszkiem.



A jak wam podobają się wiosenne porządki w wykonaniu Adama Małysza?



Instagram Post

***