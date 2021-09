Adam Małysz na sportowej emeryturze wciąż jest blisko sportu. Były polski sportowiec spełnia się jako dyrektor do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, a w wolnych chwilach między innymi kibicuje "Biało-Czerwonym".

Tym razem utytułowany skoczek przygląda się regularnie zmaganiom siatkarzy na mistrzostwach Europy. Ostatnie spotkanie z Rosjanami przyniosło słynnemu kibicowi sporo radości.

Adam Małysz czeka na finał!

Polscy siatkarze rozgromili swojego przeciwnika 3-0. Oznacza to tylko tyle, że w weekend czeka ich walka o bilet do gry w finale.

"Finlandia to była raczej formalność, ale dziś! To, co pokazali nasi siatkarze, to prawdziwy majstersztyk. Dzięki chłopaki za takie chwile" - napisał na Instagramie Małysz.

Tym samym do sieci trafił post pełen euforii. Na zdjęciu widać cieszącego się ze zwycięstwa Małysza z telewizorem w tle. Radość Adama Małysza podzielili również jego obserwujący.

