Adam Małysz skradł show podczas debiutu w "DDTVN". Naprawdę to zrobił

Adam Małysz po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego próbował swoich sił w wielu różnych rolach. Swego czasu był kierowcą rajdowym i wystartował nawet w słynnym Rajdzie Dakar . W 2022 roku "Orzeł z Wisły" został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i w ostatnich miesiącach poświęcał się właśnie tej roli. Aż do teraz.

W sierpniu ogłoszono, że legendarny skoczek narciarski już wkrótce dołączy do grona prowadzących programu "Dzień Dobry TVN". W poniedziałek 26 sierpnia zadebiutował on w telewizji śniadaniowej, prowadząc wraz z Dorotą Wellman segment na temat "zabronionych pamiątek wakacyjnych", a więc przedmiotów, których nie wolno zabierać ze sobą z wakacyjnych wyjazdów. Jak się jednak okazuje, pracę w TVN Małysz zaczął jednak znacznie wcześniej. Przed debiutem w "DDTVN" poproszono go bowiem o przygotowanie swego rodzaju "mini reportażu", który wyemitowano w poniedziałkowy poranek.