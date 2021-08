Kolejny tydzień trwają przygotowania Izabeli Małysz do kolejnej edycji programu telewizyjnego "Taniec z gwiazdami". Żona byłego skoczka narciarskiego postanowiła spróbować swoich sił i wystąpił w popularnych show.

Już w poniedziałek na antenie Polsatu widzowie będą mogli sprawdzić, jak przygotowała się wybranka serca Adama Małysza u boku Stefano Terrazzino. Ta wyraźnie może liczyć na wsparcie swojego męża.

Izabela Małysz zaskoczy na parkiecie?

Niedawno na Instagramie kobiety pojawił się film, na którym widać ćwiczącego ułożenie rąk w tańcu samego Małysza.

"Mąż lepiej jakoś ogarnia te ręce w standardzie niż ja. Mamy kandydata do następnej edycji" - napisała w poście Izabela Małysz.

"Pięknie Adamie", "No co, jak mistrz, to mistrz. We wszystkim", "od skoków do tańca tylko jeden krok" - rozpisują się fani.

