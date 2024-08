Adam Małysz powiedział tak o swoim zięciu. I to przed kamerami "Dzień Dobry TVN"

Adam Małysz na rowerowej wycieczce w Wiśle

Adam Małysz jeździł na rowerach elektrycznych po Wiśle w towarzystwie Mai Włoszczowskiej, Roberta Korzeniowskiego oraz swojej córki, Karoliny i jej męża . Ukochana córeczka tatusia jest bardzo zaangażowana w jego życie i choć sama ma na głowie sporo pracy, m.in. podróże dookoła świata i prowadzenie bloga, nie mogła przegapić okazji na to, by pomóc ojcu w stawianiu pierwszych kroków w telewizji śniadaniowej.

Adam Małysz powiedział to o swoim zięciu

"Ale to co, swoje dzieci mam przedstawiać?" - pytał zaskoczony Małysz. Sawicki odparł, że jak najbardziej, trzeba przedstawić jemu i widzom. "Moja córka Karolina i zięć Kamil" - odpowiedział prezes PZN. To jednak, że na początku nazwał go swoim dzieckiem pokazuje, że mają bardzo bliskie relacje.