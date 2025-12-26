Mimo bardzo bogatej w sukcesy kariery i u Adama Małysza zdarzały się zawodowo słabsze momenty. Z igrzysk olimpijskich w Nagano przywiózł ze sobą duże rozczarowanie, gdy zajął 51. miejsce na skoczni K-90 i 52. na K-120. To było znacznie poniżej jego umiejętności i ambicji, o czym gorzko wspominał później w książce "Adam Małysz. Moje życie".

"Dla mnie to były bardzo ciężkie igrzyska. (…) Wszyscy mieli nadzieje, że może w ostatniej chwili forma nadejdzie. Ale ja wiedziałem, że raczej nic z tego. Były to już czasy kryzysu i nieporozumień z trenerem Mikeską. Samych zawodów nie pamiętam zbyt szczegółowo i nie ukrywam, że dobrze mi z tym, gdyż wypadłem na nich bardzo słabo, by nie powiedzieć - tragicznie. Zająłem miejsca w szóstej dziesiątce. Tego już nie można nazwać nawet dramatem. Psułem skok za skokiem. Nic mi nie wychodziło. Równie dobrze mógłbym być wtedy przedskoczkiem, a nie olimpijczykiem" - opisywał.

Później wrócił do tematu w rozmowie w podcaście "To Zależy". Szczerze opowiedział wówczas także o małżeństwie z Izabelą, które dodawało mu siły w tych najtrudniejszych momentach.

Adama Małysz szczerze o małżeństwie z Izabelą. Nie tylko kolorowo

Swego czasu Adam Małysz gościł w podcaście Weroniki Nowakowskiej "To Zależy" i otworzył się, mówiąc o kulisach kariery skoczka. Cieszył się, że zawsze miał wokół siebie grono życzliwych mu ludzi, którzy oferowali pomoc. Także im zawdzięcza fakt, że nie poddał się w trudniejszych chwilach i przedwcześnie nie zakończył przygody ze skocznią. Kto go wspierał?

"To nie była jedna osoba. Na pewno to była rodzina, to była żona, która zawsze mówiła: 'Tyle temu poświęciłeś i ciężko by było, żebyś to w tym momencie odłożył'. A taki najgorszy kryzys miałem po Nagano, po igrzyskach, gdzie nie miałem stypendium już, nie miałem w zasadzie żadnych środków, żona, dziecko, prasa rozpisywała się, że jak się ożenił, to 10 metrów bliżej skakał, jak mu się dziecko urodziło, to 20" - wspominał.

Gdy Nowakowska zapytała go, czy jego kariera wpływała na małżeństwo i niejako powodowała związkowe kryzysy, nie pozostawił złudzeń. "Ojej, to na pewno. Zawsze powtarzam, że my jesteśmy taką bardzo normalną rodziną. I się pokłócimy, i czasem talerze poleciały. Ale też zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką jest się pokłócić, a sztuką jest się pogodzić. I to jest chyba najważniejsze" - ocenił.

Oczywiście, zawsze są jakieś nieporozumienia. Zawsze się śmiałem, że może jesteśmy tak długo, bo nas w zasadzie razem jest bardzo mało

Istotnie, zawodowa droga, jaką obrał, wymagała rozlicznych poświęceń i wiązała się z częstymi wyjazdami. Niemal ciągle był w rozjazdach. Jednak wypracował z żoną ważną zasadę. Gdy pojawiały się jakieś nieporozumienia, nawet na tle jego pracy, dużo ze sobą rozmawiali i szukali porozumienia. Rękę do zgody wyciągali oboje - zależy, po czyjej stronie leżała wina. Choć nie zawsze tak to wyglądało.

"Na początku nam obydwojgu było ciężko przyznać się do błędu. Dziś jest zdecydowanie łatwiej. Może wynika to z doświadczenia i tego, że mamy już dorosłą córkę. Nie ma tzw. cichych dni więcej niż 1-2 dni. A bywało tak, że były dużo dłuższe" - zwierzył się Małysz.

Wielokrotnie zdarzały się momenty, w których Izabela czuła, że ma już dość tej całej otoczki - że męża przez dużą część roku nie ma, na jej głowie jest rodzina i dom, nie ma też spokoju, bo każde publiczne wyjście z popularnym skoczkiem u boku wiązało się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej.

"Byliśmy tak nauczeni, że gdzie nie wyszedłeś, nie miałeś spokoju, więc tych wyjść było zawsze bardzo mało. Jak były urlopy, to szukaliśmy takich miejsc, żeby było jak najmniej rodaków. To przykre, ale chcieliśmy mieć trochę spokoju i prywatności, bo u siebie w kraju ciężko było, żeby się gdzieś pokazać prywatnie i mieć ten spokój. Myślę, że to jest bardzo ciężkie dla tej drugiej osoby. Ja nauczyłem się z tym żyć, a dla partnerki jest to na pewno ciężkie" - przyznawał.

Najtrudniejsze dla ich małżeństwa były lata 2001-2006, na które przypadł szczyt popularności Małysza. Wszystkie reflektory były skierowane na niego, co mogło być przytłaczające. Rykoszetem obrywała rodzina. Córka miała wówczas kilka lat, a taty w domu nie było tak często, że gdy wracał, nieraz go po prostu nie poznawała. Na pytanie, co sport mu odebrał, emerytowany dziś skoczek odpowiedział jasno.

"Na pewno rodzicielstwo, czyli to, że było mnie bardzo mało w domu. Dzisiaj mam bardzo dobry kontakt z córką, ale na pewno, jak była dzieckiem, to często wręcz mnie nie poznawała i uciekała do dziadków, do mamy. Dopiero później musiała się przyzwyczaić do mojej osoby" - podsumowywał Małysz.

Iza i Adam Małysz Podlewski AKPA

Adam Małysz po wygranej w PŚ w Falun JACK MIKRUT/Scanpix Sweden AFP