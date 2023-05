Adam Małysz pochwalił się planami na majówkę. Romantycznie

Kibice skoków narciarskich mogą mieć powody do zadowolenia po sezonie 2022/23. "Biało-Czerwoni" pod wodzą nowego trenera- Thomasa Thurnbichlera bili się o zwycięstwo w Pucharze Świata, natomiast z mistrzowskich imprez przywozili medale. Na MŚ w Planicy Piotr Żyła w wielkim stylu sięgnął po złoty medal na skoczni normalnej , natomiast kilka dni później Dawid Kubacki wywalczył brąz na dużym obiekcie.

W tych ważnych chwilach zawodnikom towarzyszył Adam Małysz, który może być z siebie dumny, bowiem to on był za tym, by kadrę prowadził 33-letni Austriak. Jak widać, decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.

W ostatnich tygodniach "Orzeł z Wisły" trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak pojawiły się plotki o poważnych problemach zdrowotnych mistrza . Prezes PZN nie pojechał z reprezentacją na finałowe konkursy do Planicy, a w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" tłumaczył, że nie czuł się na siłach, by udać się w podróż do Słowenii.

Słowa Małysza nie pozostały bez echa. Fani spekulowali, że w życiu byłego skoczka nie dzieje się teraz najlepiej. On sam kilka dni później zamieścił w mediach oświadczenie , w którym odniósł się do tego, co mówił w wywiadzie, uspokajając przy tym zmartwionych kibiców.

"Bardzo dziękuję, że dziennikarze tak się o mnie troszczą, ale jeszcze trochę popracuję. A stres? No cóż, w dzisiejszych czasach kto go nie ma, ten jest szczęściarzem. Czasem się pojawia, ale zawsze staram się zamienić go w pozytywną motywację do dalszego działania" - czytamy na Instagramie polskiego działacza.

Teraz 45-latek postanowił trochę odpocząć po ciężkim sezonie, który jak widać mocno wpłynął na jego kondycję mentalną.

Adam Małysz pokazał, jak spędza majówkę z żoną. Fani wniebowzięci

"U nas majówka rozpoczęta. Wybraliśmy się do Włoch żeby troszkę odpocząć i pozwiedzać. A wy jak spędzacie ten wolny czas?" - zagadnął swoich fanów emerytowany skoczek narciarski.

Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego do opisu zamieścił fotkę z ukochaną. Tym razem mężczyzna zabrał Izabelę do Mediolanu. Nie brakowało czułości. Oboje ubrani byli na sportowo.

Kibice toną w zachwytach nad tą romantyczną fotografią utytułowanego sportowca. "Bawcie się pięknie", "Pozdrowionka Adam", "Miło popatrzeć na taką piękną parę, Adamie życzymy miłego wypoczynku i naładowania baterii", "Miłego odpoczynku i pięknych wrażeń", "Macie szczęście że macie siebie. Piękna para" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

