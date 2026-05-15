Adam Małysz nie wytrzymał po tym pytaniu. Od razu wskazał na siebie

Po sezonie Adam Małysz ma o wiele więcej czasu na to, by angażować się w wiele akcji. Jedna z nich, Wings for Life, to bieg organizowany przy współpracy z Red Bullem, jednym z najbardziej znanych sponsorów m.in. w skokach narciarskich. Nic więc dziwnego, że do Poznania zawitał także Domen Prevc.

Adam Małysz połączył się z autem Domena Prevca

Bieg Wings for Life jest wyjątkowy z wielu względów, ale jednym z najciekawszych jego aspektów jest "samochód meta". Znane osobistości od pewnego momentu wyścigu wyruszają na trasę samochodem i jeśli miną biegacza, ten kończy swoją przygodę z wyścigiem.

Tym razem w akcji udział wzięli m.in. Adam Małysz i Domen Prevc. Ten drugi jechał w aucie z ekipą Zabaw Biegowych. W pewnym momencie influencerzy zadzwonili do Adama Małysza i postanowili zadać mu kilka pytań. Jedno mogło szczególnie zaskoczyć.

Adam Małysz od razu wskazał na siebie

Rozmowa na początku przebiegła jak w zegarku. Małysz stwierdził, że Domen Prevc jest w tej chwili legendą skoków. Potem jednak nie przewidział następnego pytania. Panowie z Zabaw Biegowych spytali Małysza, dlaczego obecny obok nich Słoweniec jest najprzystojniejszym skoczkiem.

"Przecież nie jest najprzystojniejszy!" - zaprotestował Małysz. Kiedy zapytano go, kto w takim razie jest, Polak odpowiedział bez wahania, że on sam. Kolejne pytanie padło już do Prevca - chodziło o to, czy podoba mu się bardziej Poznań czy Ljubljana. Słoweniec wybrał miasto ze swojej ojczyzny.

Adam Małysz, Domen Prevc Filip Naumienko/REPORTER, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News East News

Adam Małysz

