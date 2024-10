Adam Małysz musiał przejść operację. Informację przekazał szpital

Małysz w ostatnim czasie jest bardzo zajęty. Nie dość, że za rogiem sezon zimowy i wszystkie narciarskie sporty wymagają od szefa związku wiele uwagi, to jeszcze testowanie nowej miniskoczni dla młodych skoczków. Doszło również do operacji w jednym ze szpitali klinicznych w Katowicach. Istne urwanie głowy.

Adam Małysz w szpitalu

"Obecnie Pan Adam korzysta w szpitalu z kosmicznego sprzętu, zakupionemu dzięki Zarządowi Województwa Śląskiego. Unikalny laser umożliwia wyjątkowo skuteczną terapią w chorobach siatkówki i służy wszystkim potrzebującym tego chorym. Nasz narciarz zachęca przy tym innych pacjentów, by nie obawiali się i skorzystali z tej technologii" - przekazano. Zabieg laserowy przeprowadził dr n. m. Jarosław Piłat w asyście dr Pauliny Sójki.

Adam Małysz w opasce na oczach

Przez pewien czas po zabiegu Adam Małysz będzie musiał nosić specjalną opaskę na oczach. Prezes PZN nie może również przez jakiś czas dźwigać, ćwiczyć i schylać się. Co ciekawe, musi też unikać sytuacji mocno emocjonujących - oczy nie powinny łzawić, co oznacza, że odpada też krojenie cebuli, a wiadomo, że Małysz to wielbiciel gotowania.