"Absolutny kryzys" ukochanej Milika. Popełniła jeden błąd

Powiem wam szczerze - wczoraj absolutny kryzys, bardzo odczułam brak restu w naszym planie i postaram się tego błedu już nie popełnić. Jeden mały błąd - straszne przepalenie tym razem. Wiecie co zauważyłam z czasem? Takie nawet niepozorne, chwilowe przemęczenie, za krótki sen, ma ogromny wpływ na to co i jak jem na drugi dzień. Ochota na kawę, słodycze, czipsy, pizze x10, brak energii, najmniejsza czynność staje się awykonalna

napisała ukochana Arkadiusza Milka w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna)