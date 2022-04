Abramowicz zdemaskowany. To dlatego wziął udział w rozmowach Rosja-Ukraina

Oddany Putinowi Abramowicz będzie zawsze do jego usług, ot, choćby takich jak zorganizowanie latem 2010 roku na swoim jachcie oddalonego od oczu ciekawskich spotkania VIP-ów, z udziałem szefa Prezydenckiej Administracji Władimira Kożyna, Jumaszewa i Tatiany (która została żoną Walentina) oraz paru szczególnie bliskich Putinowi oligarchów. I to on obiecał prezydentowi sfinansowanie części przygotowań do mundialu w 2018 roku

- pisze Kurczab-Redlich w książce "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina".