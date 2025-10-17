Abramowicz usłyszała prawdę. Błyskawiczna reakcja. To nie był atak paniki

Na ściance Aleksandra Mirosław jest nie do zatrzymania. Potrafi znaleźć w sobie siłę, dzięki której przez kilak sekund jest perfekcyjna. Ale w życiu musi mierzyć się z nieco innymi wyzwaniami.

- Przede wszystkim post-Olympic syndrome. Po wygraniu igrzysk zaliczyłam duży spadek mentalny. Okazuje się, że to kompletnie naturalne i tutaj wielki ukłon w stronę mojej pani psycholog Darii Abramowicz, która była na to przygotowana. Wiedziała, że to nadejdzie i we współpracy z moim trenerem, a prywatnie mężem Mateuszem oraz menedżerem przeprowadziła mnie przez ten proces - opowiada Mirosław w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Aleksandra Mirosław nie ukrywała problemu. Stany lękowe nie przeszkodziły jej w zdobyciu kolejnego złota

W ubiegłym miesiącu potwierdziła swoją sportową supremację w MŚ odbywających się w Seulu. Zdobyła kolejny złoty medal i ponownie poprawiła rekord świata. Tym razem potrzebowała do zwycięstwa 6,03 s. To 0,03 mniej niż w Paryżu, gdzie również była rekord globu.

- Czasami dopiero po dłuższym okresie zawodnicy raportują, że po igrzyskach mierzyli się z depresją, stanami lękowymi czy atakami paniki - kontynuuje Mirosław. - Na pewno ważne jest, by o tym mówić, normalizować. W takiej sytuacji warto skonsultować się ze specjalistą. Sama doskonale wiem, że gdy zaczynałam współpracę z psychologiem, najtrudniejszy był moment przyznania się przed samą sobą, że nie daję rady i potrzebuję pomocy.

Chwilę, w której przyznała, że dzieje się coś niedobrego, nazywa ogromnym aktem odwagi. To nie depresja ani ataki paniki. Abramowicz zdiagnozowała u niej stany lękowe. I zrobiła wszystko, by 31-letnia sportsmenka umiała zapanować nad problemem.

- Daria przede wszystkim pomogła mi poznać siebie, zrozumieć swoje emocje. Nauczyła mnie je rozumieć, rozróżniać i nazywać. Nie jest tak, że jestem zła albo wesoła, tylko pomiędzy jest jeszcze cała paleta szarości. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, że Daria stworzyła bezpieczną przestrzeń, kompletnie wolną od ocen - tłumaczy Mirosław.

I dodaje, że do pani psycholog - która na co dzień współpracuje z Igą Świątek - ma pełne zaufanie. To fundament ich efektywnej relacji, który ma procentować również w najbliższych latach.

Daria Abramowicz: Punkt ciężkości trzeba było przenosić z oczekiwań na siebie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aleksandra Mirosław ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / youtube.com/@worldclimbing AFP

Aleksandra Mirosław Marcin Golba AFP

Daria Abramowicz Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP