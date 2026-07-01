Abramowicz nie może dłużej milczeć ws. Lewandowskiej. Miarka się przebrała

Anna Lewandowska publicznie podzieliła się odczuciami, jakie towarzyszą jej przed przeprowadzką z Barcelony do Chicago. Nie chce udawać, że wszystko jest idealnie. Stawia na całkowitą szczerość.

Żona "Lewego" przyznaje wprost - towarzyszą jej wielkie obawy. "Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - opisuje w mediach społecznościowych.

Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica

Tym samym ujawnia cienie życia u boku profesjonalnego sportowca. I zapewnia, że mimo wszystko wspiera męża w jego karierze. Nie będzie natomiast ukrywać, jak wiele ją to kosztuje.

Jej wyznanie spotyka się z lawiną zrozumienia i wsparcia, lecz także i z krytyką. Milczeć w tym temacie nie może psycholog Daria Abramowicz.

Daria Abramowicz staje w obronie Anny Lewandowskiej

Daria Abramowicz, która od lat pracuje jako psycholog sportowy i na tym polu współpracuje m.in. z Igą Świątek, nie może przejść obojętnie wobec krytycznych komentarzy dotyczących wpisu żony Roberta Lewandowskiego.

Udostępniła go na swoim profilu i rozpoczęła: "O, proszę. Ktoś mi właśnie napisał, że za tak mądre słowa pani Anna Lewandowska dostaje (jak zwykle) po głowie".

"Może warto, żeby wybrzmiało, że można być wdzięcznym i odczuwać niepokój. Można widzieć korzyści i koszty każdej sytuacji. Dostrzegać różne perspektywy, łączyć role i nadal podejmować wyzwania" - kontynuuje.

Następnie raz jeszcze chwali "Lewą" za jej otwarte opowiedzenie o emocjach. "To bardzo mądra wypowiedź i właśnie perspektywa, którą rzadko widzimy zza instagramowego krzywego, szkodliwego zwierciadła" - podsumowuje.

Kiedy Lewandowski zagra pierwszy mecz w Chicago Fire?

Tymczasem rodzina Lewandowskich ma przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych już lada dzień. Trener Chicago Fire, Gregg Berhalter, przekazał, że "Lewy" ma zadebiutować w nowej drużynie już za nieco ponad dwa tygodnie, w meczu z Whitecaps (17 lipca godz. 2.30 czasu polskiego).

Następnie Polaka czekać będzie mecz na szczycie - spotkanie z Interem Miami (23 lipca godz. 1.30). To drużyna, w której występuje Lionel Messi. Nie wiadomo jednak, czy Argentyńczyk wystąpi w tym pojedynku. Zaplanowany jest on bowiem na krótko po zakończeniu mundialu.





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport