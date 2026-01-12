A jednak. Zillmann zapytana o związek z Lesar. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jak dotąd nie nazwały oficjalnie swojej relacji związkiem. Wiele mówiły o zauroczeniu i wzajemnym wspieraniu się oraz poznawaniu, ale zdaje się, że unikały tego określenia specjalnie. Teraz Zillmann została przyciśnięta do ściany w tej sprawie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na Gali Mistrzów Sportu

Zillmann i Lesar pokazały się razem na Gali Mistrzów Sportu organizowanej przez "Przegląd Sportowy". Panie nie szczędziły sobie czułości, co nie uszło uwadze fotoreporterów. Widać było, że ich relacja ma się dobrze, co zaprezentowały wcześniej także w różnego rodzaju wywiadach.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Miały spędzić razem m.in. święta Bożego Narodzenia, a przy okazji wciąż trenują wspólnie taniec. Okazało się też, że Lesar póki co nie wróci do "Tańca z Gwiazdami" jako partnerka taneczna, a pozostanie jedynie przy tworzeniu choreografii. W pewnym momencie Zillmann została wprost zapytana przez dziennikarzy o charakter jej relacji z Lesar.

Katarzyna Zillmann odpowiedziała. Nie jest tak, jak myślano

W rozmowie z Kozaczkiem w pewnym momencie padło pytanie o to, jaka relacja tak naprawdę łączy Zillmann z Lesar. Odpowiedź wioślarki była dość zawiła i pokazała, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż można by było przypuszczać.

"Słuchajcie, no jest super generalnie. Wiecie, jest bal, można potem potańczyć, a wiadomo, że dobrze nam się razem tańczy i tyle. Nie chcemy wchodzić generalnie w definicje... W jakieś definicje prywatności" - tłumaczyła gwiazda. Kiedy reporterka nie dała za wygraną, Zillmann dodała: "Słuchaj, trenujemy razem, trzymamy się na pewno razem, no i jest bal - okazja do potańczenia. A że tańczyć coś razem potrafimy, to jest fajna okazja" - podsumowała. Zdaje się, że to nie koniec podobnych pytań w stronę wioślarki i jej partnerki (?).

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Adam Jankowski/REPORTER Reporter

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News