A jednak. Zillmann zapytana o związek z Lesar. Nie jest tak, jak ludzie myśleli
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wciąż pojawiają się w blasku reflektorów, a ich relacją żywo zainteresowane są plotkarskie media. Okazało się, że to, co je łączy nie jest takie proste. Podczas Gali Mistrzów Sportu panie pokazały się razem, a potem Zillmann została wprost zapytana o charakter ich relacji. Odpowiedź mogła zdziwić.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jak dotąd nie nazwały oficjalnie swojej relacji związkiem. Wiele mówiły o zauroczeniu i wzajemnym wspieraniu się oraz poznawaniu, ale zdaje się, że unikały tego określenia specjalnie. Teraz Zillmann została przyciśnięta do ściany w tej sprawie.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na Gali Mistrzów Sportu
Zillmann i Lesar pokazały się razem na Gali Mistrzów Sportu organizowanej przez "Przegląd Sportowy". Panie nie szczędziły sobie czułości, co nie uszło uwadze fotoreporterów. Widać było, że ich relacja ma się dobrze, co zaprezentowały wcześniej także w różnego rodzaju wywiadach.
Miały spędzić razem m.in. święta Bożego Narodzenia, a przy okazji wciąż trenują wspólnie taniec. Okazało się też, że Lesar póki co nie wróci do "Tańca z Gwiazdami" jako partnerka taneczna, a pozostanie jedynie przy tworzeniu choreografii. W pewnym momencie Zillmann została wprost zapytana przez dziennikarzy o charakter jej relacji z Lesar.
Katarzyna Zillmann odpowiedziała. Nie jest tak, jak myślano
W rozmowie z Kozaczkiem w pewnym momencie padło pytanie o to, jaka relacja tak naprawdę łączy Zillmann z Lesar. Odpowiedź wioślarki była dość zawiła i pokazała, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż można by było przypuszczać.
"Słuchajcie, no jest super generalnie. Wiecie, jest bal, można potem potańczyć, a wiadomo, że dobrze nam się razem tańczy i tyle. Nie chcemy wchodzić generalnie w definicje... W jakieś definicje prywatności" - tłumaczyła gwiazda. Kiedy reporterka nie dała za wygraną, Zillmann dodała: "Słuchaj, trenujemy razem, trzymamy się na pewno razem, no i jest bal - okazja do potańczenia. A że tańczyć coś razem potrafimy, to jest fajna okazja" - podsumowała. Zdaje się, że to nie koniec podobnych pytań w stronę wioślarki i jej partnerki (?).