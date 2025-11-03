Katarzyna Zillmann i Janja Lesar to pierwszy w historii damski duet "Tańca z Gwiazdami", który od początku budzi wielkie emocje. W ostatnim odcinku panie zaprezentowały energetycznego jive'a, a uwagę zwróciły nie tylko ich wymyślne figury, lecz także stroje: Zillmann wystąpiła w czerwonym body z narzuconą ażurową sukienką - ewidentna odpowiedź na "wyzwanie" od Iwony Pavlović. "Czarna Mamba" niedawno poprosiła bowiem wioślarkę, aby ta wyszła ze swojej strefy komfortu i na tanecznym parkiecie zaprezentowała się w sukience.

"Słuchajcie, tak się można bawić!" - wypalił Tomasz Wygoda, komentując radosny charakter wejścia. Ewa Kasprzyk chwalił zwłaszcza dynamikę i technikę: "Te kicki były fantastyczne. Ja głównie się skupiam dzisiaj na technice, bo dostałam takie wiadomości, że nie oceniam tańca... wyszło fantastycznie. Ty, Kasia, jesteś taką zadziorą... rozsadzasz ten parkiet".

Iwona Pavlović tym razem miała jednak kilka zarzutów - zwróciła uwagę m.in. na brak rytmu w niektórych fragmentach. Tancerka szybko stanęła w obronie Zillmann, zaznaczając, że energia i charakter ich występu zasługują na docenienie, choć technika wymaga dopracowania. Ostatecznie panie wytańczyły 37 punktów.

Poruszenie po występie Katarzyny Zillmann w "TzG". "I za to 9 punktów?"

Krzysztof Ibisz słusznie zauważył, że taneczne popisy Katarzyny Zillmann i Janji Lesar są wyjątkowo chętnie komentowane. Nie inaczej było i tym razem. Po niedzielnym występie jednak internauci byli mocno podzieleni - choć pojawiło się wiele słów zachwytu, nie brakowało także krytycznych komentarzy. "Sztywno i dużo pomyłek... Punktacja zdecydowanie zawyżona, powinny być siódemki", "I za to 9 pkt?!?!", "Ta para jest bardzo faworyzowana", "Taniec słabiutki, nie na ćwierćfinał", "Z odcinka na odcinek zastanawiam się, za co tak wysokie noty".

W drugiej "rundzie" niedzielnego odcinka Katarzyna Zillmann zatańczyła taniec współczesny u boku nie tylko Janji Lesar, ale również Anity Sokołowskiej - laureatki 27. edycji "Tańca z Gwiazdami". Swoim występem panie oczarowały zarówno jurorów, jak i internautów. "Ale pięknie", "To było piękne, niesamowite wykonanie i tak cudownym przesłaniem. Uwielbiam Waszą wrażliwość i piękno", "Jak tylko zobaczyłam, że Anita będzie tańczyć z Kasią i Janją, to wiedziałam, że będzie to absolutnie przepiękny taniec. I właśnie taki był", "To było niesamowite" - zachwycali się.

