Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej udowadniają, że nie obawiają się podejmować bardzo stanowczych i ważnych decyzji. Ostatnio ogłoszono, że książę William postanowił zrezygnować z wyjazdu na mundial w Katarze . Spodziewano się, że przyjedzie tam, by osobiście kibicować reprezentacji Anglii. Jednak następca tronu nie chce swoją obecnością legitymizować łamania praw człowieka w państwie, które będzie gospodarzem tegorocznych mistrzostw świata. Ma mierzić go zwłaszcza stosunek Katarczyków do środowiska LGBT.