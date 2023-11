A jednak. Wielkie zmiany w życiu polskiej gwiazdy, w końcu to zrobiła

Ten dzień zapisze się w moim kalendarzu jako początek nowego życia na drodze do nowych celów i marzeń. (...) Okazuje się, że do rozwodu nie potrzeba dużo dokumentów, zwłaszcza jeśli nie ma się dzieci i majątku wspólnego (albo podzieliliście go u notariusza przed pójściem do sądu tak jak my). Potrzebny był jedynie akt małżeństwa i jego odpis nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia, opłaty rozwodowej w wysokości 600 zł oraz samego wniosku w dwóch egzemplarzach, w którym opisana jest przyczyna rozwodu

~ poinformowała na Instagramie.