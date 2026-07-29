A jednak wielki powrót Lewandowskich do Barcelony. Anna sama ogłosiła

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Anna i Robert Lewandowscy postanowili, że po zakończeniu przez piłkarza kariery wrócą do Barcelony i tam osiądą na stałe. "Tutaj mamy swój dom" - obwieściła "Lewa". W najnowszych relacjach w mediach społecznościowych już oficjalnie, choć - jak się okazuje - chwilowo, żegna się z Katalonią. I składa wymowną obietnicę.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Anna Lewandowska, Robert LewandowskiCobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / ForumAgencja FORUM

Powoli dobiega końca rozłąka Roberta Lewandowskiego z rodziną. Już niebawem żona i córki dołączą do niego w Chicago i już wspólnie rozpoczną nowe życie za oceanem. Annie zostało do dopięcia tylko kilka ostatnich spraw, w tym udział w ważnych dla niej zawodach Hyrox w Stambule.

W najnowszych relacjach w mediach społecznościowych "Lewa" jasno sygnalizuje pożegnanie z Barceloną. A przy okazji przemyca pewną ważną informację.

Anna Lewandowska żegna się z Barceloną. I obiecuje: "Do zobaczenia wkrótce"

Ostatnie dni w Barcelonie Anna Lewandowska spędza w towarzystwie przyjaciół, w tym Coral Simanovich, żony Sergiego Roberto. Poprowadziła też już ostatnie zajęcia sportowe w swoim studiu znajdującym się w samym sercu miasta.

"Moje ostatnie zajęcia. Do zobaczenia wkrótce, rodzino" - obwieściła, publikując zdjęcie z uczestnikami treningu.

Tym samym jasno dała do zrozumienia, że nie opuszcza Katalonii na zawsze. Ma w planach wrócić, i to najwyraźniej całkiem niedługo.

Świadczyć o tym może jej następny komentarz. Na InstaStories udostępniła nagranie z plaży i napisała: "Barcelono, już za tobą tęsknię, ale do zobaczenia wkrótce".

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Lewandowscy chcą wrócić do Barcelony. Mają już plan

Wcześniej Anna Lewandowska osobiście ogłosiła, że ona i Robert szykują wielki powrót do Barcelony. Wszystko, oczywiście, w swoim czasie.

"Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę" - przekazała w rozmowie z Mundo Deportivo.

Wyjaśniła również, że Hiszpanię pokochała głównie za "ludzi i ich niesamowitą energię, atmosferę, słońce, które każdego dnia dodaje pozytywnej energii, a także za hiszpański styl życia". Co konkretnie ma na myśli?

To bardziej swobodne podejście do codzienności
- doprecyzowała.

Docenia fakt, że właśnie w takich okolicznościach miała okazję przez cztery lata wychowywać Klarę i Laurę. "Mam stąd cudowne wspomnienia związane z dorastaniem naszych córek" - stwierdziła.

Powiedziała też, co najbardziej zaskoczyło ją po przeprowadzce do Hiszpanii. "Niesamowita otwartość, życzliwość i spokojne podejście ludzi do życia. Oni naprawdę potrafią cieszyć się chwilą" - zarekomendowała.

Na koniec zapewniła, że jej studio sportowe nadal będzie funkcjonowało, mimo że jej samej w Barcelonie na co dzień nie będzie. Co więcej, planowane jest otwarcie następnych punktów w mieście.

"Dziękuję wam za zaufanie, za niesamowitą energię, za każdą kroplę potu podczas treningów i za każdy uśmiech. To wy tworzycie najwspanialszą społeczność na świecie. Pamiętajcie: razem jesteśmy silniejsi. A to dopiero początek" - zwróciła się do podopiecznych.

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