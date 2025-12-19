Sportowe sukcesy przyniosły Katarzynie Zillmann sporą popularność. Głośno było o niej zwłaszcza w latach 2017-2019, gdy razem z koleżankami z czwórki podwójnej celebrowała zdobycie medali mistrzostw świata i potem - w 2021 roku - kiedy z igrzysk olimpijskich w Tokio przywiozła srebrny krążek.

Lecz teraz usłyszało o niej jeszcze szersze grono. Wszystko za sprawą udziału w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W show stworzyła duet z Janją Lesar. Okazuje się, że ich znajomość przeniosła się poza telewizyjny parkiet. O szczegółach panie wspólnie opowiedziały teraz w "halo tu polsat".

Lesar i Zillman wyznały, co je naprawdę łączy. "Bardzo fajna relacja"

Już dzień wcześniej Zillmann zapowiadała w mediach społecznościowych swoją wizytę na planie śniadaniowego programu Polsatu. "Piątek rano, godzina 11, halo tu polsat. Coś tam jakieś wspólne wyjazdy się szykują" - zaanonsowała wioślarka, oznaczając profil Janji Lesar i publikując wspólne zdjęcie z tancerką.

Jak obiecała, tak było. Panie pojawiły się na telewizyjnej kanapie i opowiedziały o emocjach, jakie pojawiły się wokół ich życia. "Jest generalnie fajnie, intensywnie" - zaczęła Katarzyna. "Ja totalnie zadłużyłam się w tańcu" - wyznała. Zasygnalizowała też, że ważna jest dla niej relacja, jaką ona i Janja budują z fanami.

Czy to jest przyjaźń czy to jest miłość?

"Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować. Pomagam też Kasi zorganizować życie tu w Warszawie. Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja jej znajomych" - ujawniła Lesar.

Jakie są ich najbliższe plany? Najprawdopodobniej już w lutym ruszą z warsztatami tanecznymi. "Mamy już trochę pomysłów, nawet wstępne terminy warsztatów tanecznych dla ludzi, którzy chcieliby spędzić z nami trochę czasu i poczuć tę magię tańca. Tym byśmy chciały najbardziej się dzielić" - zdradziły.

Dodatkowo Zillmann chciałaby mocniej postawić na wioślarstwo. Ze względu na kontuzję była zmuszona opuścić wyjazd na igrzyska olimpijskie w Paryżu, lecz w tym temacie wcale nie powiedziała ostatniego słowa. "Zostaje przy mnie sport. Chciałabym wystąpić na igrzyskach jeszcze. Są jeszcze trzy lata. Jestem w bardzo dobrym trybie" - zadeklarowała.

Na antenie padło też pytanie o relację Janji Lesar z Krzysztofem Hulbojem, z którym to związana była aż do niedawna. Dziś ich związek to już przeszłość, lecz nie ma między nimi napięć. Rozeszli się pokojowo.

"To są bardzo trudne sytuacje, ale patrzę na to, że takie rzeczy się zdarzają. Czuję, że dla nas obojga to będzie dobre i wierzę w to. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, one są jeszcze w tej chwili nowe i bolesne, trzeba przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, Mam nadzieję, że będziemy dalej pracowali razem" - podsumowała tancerka.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Wojciech Olkusnik East News