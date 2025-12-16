A jednak to prawda ws. Przemysława Babiarza. Jest oficjalny komunikat

Przemysław Babiarz to ikona polskiego dziennikarstwa sportowego. Komentator relacjonował wiele ważnych wydarzeń na antenach Telewizji Polskiej. Jego "oczkiem w głowie" są igrzyska olimpijskie. Przy letnich zmaganiach najczęściej komentował lekkoatletykę i pływanie, a zimą łyżwiarstwo figurowe i skoki narciarskie.

Babiarz skomentował także wiele ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich. Szczególnie głośno zrobiło się podczas inauguracji zawodów w Paryżu w 2024. Komentator za swoje słowa został zawieszony przez stację. Później jednak wrócił do komentowania. Teraz wydawało się, że znajdzie się także wśród komentatorów na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, które rozpoczynają się 6 lutego.

Tak potraktowano Przemysława Babiarza. Oficjalny komunikat nadawcy

Tymczasem we wtorek (16 grudnia) TVP ogłosiła skład komentatorów, ekspertów i reporterów na zimową imprezę czterolecia. Na próżno w nim szukać Babiarza. Skoki narciarskie, którymi dziennikarz zajmował się w ostatnich latach, skomentują Marek Rudziński i Mateusz Leleń.

Rozwiń

Kibice natychmiast zareagowali na brak Babiarza w ekipie komentatorskiej.

- "Przemysław Babiarz znowu odsunięty?Mieć w składzie legendy dziennikarstwa i je pomijać"

- "Brak pana Przemysława Babiarza jest jakimś nieporozumieniem"

- "Igrzyska bez pana Babiarza to nie będzie to samo"

To tylko niektóre z komentarzy, które natychmiast zalały internet. Telewizja Polska nie informuje szczegółowo, dlaczego pominęła Babiarza. To jednak duży cios w stronę komentatora, który ostatnio przeżywał ciężkie chwile. Pod koniec listopada zmarła jego żona Marzena Babiarz. Dziennikarz niespełna dwa tygodnie po pogrzebie wrócił do pracy i komentował rozgrywane w Lublinie mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu na krótkim basenie. - "Miałem bardzo długą przerwę od pracy związaną z chorobą żony. Teraz, gdy już jesteśmy po śmierci i pogrzebie, trzeba wracać do aktywności. Takie mistrzostwa Europy to rodzaj przetarcia. Dobrze, że mogę skupić się na czymś innym" - opowiadał w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Przemysław Babiarz AKPA AKPA

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA

Gospodarzem "Va Banque" od 2020 roku jest Przemysław Babiarz Jacek Kurnikowski AKPA