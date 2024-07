Józef Wojciechowski od lat otaczał się pięknymi kobietami, z kilkoma z nich doczekał się nawet potomstwa, jednak żadna z pań nie zdołała utrzymać go przy swoim boku na dłużej. Podejście do życie miliardera zmieniło się dopiero, gdy poznał on Patrycję Tuchlińską, swoją obecną partnerkę. Ich relacja od początku budziła kontrowersje - wszystko przez ogromną różnicę wieku, która dzieli kochanków. Modelka jest bowiem o blisko 50 lat młodsza od swojego wybranka. I choć wielu wróżyło im, że ich miłość nie przetrwa próby czasu, zakochani nie raz udowadniali już, że są dla siebie stworzeni.

Reklama